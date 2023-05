Spéciale Marinette en avant-première au Pathé Massena de Nice mardi soir 19h30

Le film ne sort en salles que mercredi 7 juin, mais mardi 16 mai les spectateurs Niçois du Pathé Massena vont pouvoir découvrir Marinette. Avec Garance Garillier qui prête ses traits à ceux de Marinette Pichon, elle aussi présente. Nous avons reçu ces deux personnalités dans notre émission.

Qu'est-ce que c'est Marinette ? C'est l'histoire vraie de Marinette Pichon. Pionnière du foot féminin. Dans les années 2000. Un destin, une carrière : c'est la première joueuse de foot de l'Hexagone à faire carrière aux États Unis. Marinette Pichon a écrit sur sa vie car derrière ce succès sportif se cache une histoire familiale. Sa vie qu'elle a écrit, aujourd'hui adaptée au ciné. C'est la première fois qu'on réalise un biopic non fictif sur une sportive réalisé en France.

MARINETTE - Bande-annonce - Le 7 juin au cinéma

Marinette Pichon fait partie des joueuses talentueuses qui ont ouvert la voie aux filles dans ce sport. Sa vie n'a pas été facile, marquée par les violences de son père, mais elle a été soutenue par sa mère et son entraîneur. Grâce à sa détermination et à des entraînements intensifs, Marinette a réussi à atteindre le plus haut niveau en jouant pour l'équipe de France et aux États-Unis. Le film biographique retrace son parcours exceptionnel. Et raconte aussi sa vie. Aborde les problèmes de discrimination dans le monde du football, son père violent et alcoolique, son homosexualité...

Plus d'infos