Théâtre à Nice, concerts du Nouvel an à Antibes et Cannes

Proposition n°1 : deux pièces au Théâtre l'Alphabet à Nice

Les Fourberies de Scapin de Molière seront jouées sur les planches du Théâtre l'Alphabet à Nice. Ce que ça raconte ? L'histoire d'Octave qui aime Hyacinte, de Léandre qui aime une bohémienne et deux papas qui ne l'entendent pas de cette oreille...

A partir du vendredi 6 janvier 2022, plus d'infos

Le paradis c'est d'enfer de Brigitte Rico où Joséphine échoue dans ce qu'elle croit être une maison de retraite. Elle est accueillie par Aglaé qui lui apprend qu'elle se trouve en fait... au Paradis ! La nouvelle arrivée avoue s'y sentir plus vivante que jamais.

A partir du samedi 21 janvier 2022, plus d'infos

Proposition n°2 : le concert du Nouvel an de l'Orchestre National de Cannes à Antibes et à Cannes

Années folles est un spectacle festif sur l'entre-deux-guerres pour commencer 2023 à Antibes et Cannes. L’Orchestre national de Cannes et Benjamin Lévy donnent le concert du nouvel an lundi soir à Anthéa à Antibes et mardi 3 janvier au Palais des festivals de Cannes. On joue en live ce que l'on peut trouver sur le CD Croisette sorti en septembre.

Pour la représentation à Anthéa, plus d'infos

Pour la représentation à Cannes, plus d'infos