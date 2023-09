Un festival à Nice et un spectacle pour les tous petits à Sospel

Découvrez "Copains pas Copains" une création originale jouée le 05 octobre à la médiathèque de Sospel et "Un Festival c'est trop court" du 06 au 13 octobre à Nice

Copains pas Copains le 05 octobre à Sospel

“Copains pas Copains” : Théâtre poétique et burlesque sur le thème de "La différence et du jouer ensemble" pour les 0-6 ans.

Deux enfants qui ne se connaissent pas s'approchent, se “reniflent”, s'attirent, s'éloignent, se retrouvent en quête d'entente tout en défendant leur territoire et leur identité. Jeux d'enfants, jeux de pouvoir, jeux de concessions pour parvenir à jouer ensemble.

Un spectacle très gestuel, visuel et musical. Le ton est résolument burlesque, les situations cocasses, la complicité et la chamaillerie dominent et l'imaginaire des enfants est au cœur du sujet.

Entrée gratuite - Réservation au 04 93 76 93 17

Un Festival c'est trop court du 06 au 13 octobre à Nice

La 23ème édition d’ Un Festival C’est Trop Court vous donne rendez-vous du 06 au 13 octobre 2023 à Nice .

Des courts métrages de 1minutes à 56 minutes pour les petits et les grands à découvrir dans plusieurs salles niçoises.

Plus d'infos