Une journée rock'n'roll (et gratuite) à Opio dimanche, des compagnies sur le pont la semaine prochaine à Nice

Dans cette émission, nous parlons de la journée dimanche 4 juin "Rock in Opio" avec le groupe Lone Redneck et de l'opération Compagnies sur le pont qui se joue principalement au Théâtre Francis Gag à Nice du 6 au 10 juin.

Rock In Opio : une journée pour avoir la banane (et gratuite)

Un petit voyage dans l'Amérique rock'n'roll ça vous dit ? Dimanche 4 juin, Opio grâce au groupe Lone Redneck on va s'y croire. Rock'in'Opio s'inscrit dans la lignée des journées existantes comme Be Bop A Loubet ou Rock'in'Rouret . Le groupe y donne trois concerts entre 10h et 19h.

Ces musiciens sont hyper connus chez nous depuis qu'ils ont enregistré trois albums (dont le dernier enregistré à Memphis Tennessee - et vous le savez, on a tous quelque chose en nous... vous connaissez la suite). Compos originales et reprises de standards qui font bouger, le groupe qui célèbre ses 10 ans dans quelques mois, avait aussi fait revenir Dick Rivers sur la Côte.

Des stands divers (vêtements, bijoux, décoration) , un food truck qui propose du salé et du sucré, de la socca, une buvette seront aussi de la partie. Des jeux type flippers sont installés avec un petit concours et quelques lots sympathiques à gagner. Le parking est gratuit, l'entrée est libre.

Compagnies sur le pont : des compagnies Niçoises présentent leurs pièces avant d'aller à Avignon

On peut-être fiers à Nice : les artistes locaux bossent, turbinent, répètent et proposent des pièces de qualité, originales et variées. Des compagnies que la Ville de Nice a choisi de soutenir avant leur présentation au Festival OFF d'Avignon, en juillet prochain. Le deal ? La Ville prend en charge l’impression de leurs affiches et flyers, ainsi que l’accès aux espaces du Théâtre Francis-Gag pour peaufiner leurs productions. En contrepartie, une présentation devant les Niçois est faite avant Avignon (héhé).