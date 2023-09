Vos sorties du week-end sont ici sur France bleu Azur !

Découvrez à Valbonne les films projetés au dernier festival de Cannes et à Nice la programmation de 3 salles incontournables (Blackbox, le Théâtre de la Tour et l'espace Grappelli)

Les Visiteurs Du soir au cinéma de Valbonne-Sophia Antipolis

Le cinéma de Valbonne organise comme chaque année un cycle en plus de ses projections habituelles.

Cette année il s'intitule "Quand le cinéma fait son cinéma" du jeudi 28 septembre au lundi 2 octobre.

Les films projetés ont été présentés au dernier Festival de Cannes.

Par ailleurs, deux soirées permettront de prolonger la projection par une rencontre :

- jeudi 28 septembre, *Le cours de la vie (*avec Agnès Jaoui) sera suivi d'une rencontre avec le scénariste du film, Alain Layrac

- vendredi 29 septembre à 20h30, Grégory Coutaut, rencontrera le public autour du film Fermer les yeux, film argentin

Concerts et spectacles dans les centres AnimaNice

Les 17 centres AnimaNice de la ville proposent, à toutes les générations, plus d’une centaine d’activités. Dans ces structures de proximité, à la dimension sociale et solidaire, la culture tient une grande place. De nombreux événements et manifestations sont organisés tout au long de l’année pour tous les publics, dans les trois salles municipales (Blackbox, le Théâtre de la Tour et l'espace Grappelli).

