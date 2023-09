Votre culture générale à l'épreuve sur France Bleu Azur !

100% culture générale : Testez la, grâce à la Quiz Room à Nice et développez la, avec une toute nouvelle exposition proposée par l'IMAP au Club House du port de Saint Laurent du Var

La Quiz Room

Vous avez toujours rêvé de participer à un jeu télé, de buzzer et de sentir le stress monter quand vous doutez sur une réponse ... Découvrez la Quiz Room !! Nouveau à Nice vous serez immergés dans l'ambiance d'un plateau télé avec tout ce qui fait son originalité : Ecrans, lumières, buzzeur etc.

Plus d'infos

Vivez l'expérience d'un jeu télé

Nouvelle exposition d'art à Saint Laurent du Var

Un nouvelle exposition de l'Institut Méditerranéen des Arts Plastiques (IMAP) se déroulera du Samedi 23 Septembre au Dimanche 15 Octobre de 10h00 à 19h00 ou plus au Club House du Port de plaisance de Saint Laurent du Var.

Cette Association déjà bien connue dans la région pour la qualité de ses présentations d'artistes en tous genres lance sa troisième exposition de l'année 2023.

Vous y rencontrerez tous les jours et de façon continue de 10h à 19h, en fonction de la programmation, des peintres en tous genres et styles, des sculpteurs, des verriers, des artisans créateurs de bijoux, des mosaïstes, des peintres sur porcelaine, etc...

Un vernissage est prévu le samedi 23 Septembre à partir de 19h00.

Plus d'infos