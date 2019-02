Anniversaire de la mort de Félix Faure

Savez-vous que les cimetières ont été aménagés à partir du XIXème siècle comme de véritables lieux de promenade ? Sous l’Ancien Régime, il était de tradition que les cimetières se trouvent dans les villes. Le système d’écoulement des liquides des corps en décomposition n’était pas nécessairement très au point et les puits avaient tendances à être infestés. Ajouté à cela un système d’égouts défaillants et ne vous étonnez pas alors que les épidémies de choléra frappe la population des villes.

Sous le roi Louis XVI, notamment, les médecins commencent à montrer du doigt les risques sanitaires entraînés par la présence de ces cimetières. Et voilà qu’éclate le scandale du Cimetières des Innocents. En 1780, rue de la Lingerie, les murs du cimetière s’effondre dans une cave et les habitants de la maison se voient envahis d’ossements. On décide de fermer le cimetière. Un cortège macabre se met alors en route pour transporter les ossements du cimetière vers d’anciennes carrières de Paris, les catacombes.

Le projet de fermeture de tous les cimetières implanté dans les grandes villes s’impose alors comme une urgence. La Révolution mettra un frein à cette ambition et il faudra attendre Napoléon 1er pour que soient ouverts les grands cimetières implantés aux portes de la ville. Le plus célèbre et sans doute le plus beau est le cimetière du Père Lachaise, ouvert à l’Est de Paris. C’est un véritable parc de 43 hectares dans lequel vous croiserez Molière, Lafontaine, Jim Morrison, Edith Piaf et le président Félix Faure.

Je vous parle de lui aujourd’hui, car il s’est éteint, il y a 130 ans jour pour jour. Sa fin est aussi tragique que comique. Digne d’un vaudeville. Le président Félix Faure était en effet très attiré par les femmes et avait coutume de recevoir de belles demoiselles dans le salon bleu de l’Elysée.

A 17h, il reçoit la visite de Marguerite Steinheil, l’épouse du peintre. Ils font leurs petites affaires et soudain le président s’écrie “j’étouffe ! j’étouffe”. Madame panique, appelle les domestiques et file par un escalier dérobé. Le médecin accourut demande “Monsieur le Président a-t-il toujours sa connaissance?”, les domestiques lui répondent “non Monsieur, elle est partie par la porte de derrière”. Le médecin essaye de sauver le Président. Il est trop tard, A 58 ans, il meurt d’une congestion cérébrale.

La nouvelle de la mort du Président se répand rapidement. Le Journal du peuple écrit qu'il est mort d'avoir trop "sacrifié à Vénus". Tout Paris comprend l'allusion. Clemenceau a ce mot plein d'esprit : "Il voulut être César, il finit Pompée."

