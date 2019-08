Exposition Dos à la Mode à Bourdelle

Parlons un peu d’une partie du corps trop souvent oubliée aujourd’hui : le dos ! Gabrielle Chanel disait que « Toute l’articulation du corps est dans le dos : tous les gestes partent du dos. » Cette couturière révolutionnaire avait vu juste. Le dos est un sujet quasiment mystique que cela soit dans la peinture ou la sculpture, on tente d’imaginer le visage, les expressions, les émotions d’une silhouette énigmatique peinte de dos par exemple.

Mais quel est donc le rapport entre la célèbre couturière, l’art et cet aspect de notre anatomie ? Il s’agit du Palais Galliera qui a inauguré son exposition temporaire hors les murs au Musée Bourdelle depuis le 5 juillet. Le Palais Galliera étant fermé pour travaux et ne rouvrant qu’en 2020, Bourdelle accueille cette magnifique exposition jusqu’au 17 novembre 2019.

Back Side – Dos à la Mode est une exposition qui interroge en suscitant la curiosité. Un vêtement vu de dos interroge la perception que nous avons de notre dos et de celui des autres. Ce thème permet également de proposer un regard inédit sur les œuvres du grand maître de la sculpture mettant en lumière ses dos à la musculature puissante et ses profils graciles.

Avec cette exposition des questions psychologiques sont sous-jacentes. Il est vrai par exemple que dans notre société les grandes obsessions sont notre visage et notre corps, il est donc intéressant de s’interroger sur les liens qu’ils entretiennent avec le vêtement.

Mais ce qu’il est également important de souligner c’est que le dos rappelle à l’Homme ses propres limites. En effet, nous ne pourrons jamais croiser les regards qui lui sont accordés.

Lorsque le dos est dénudé, orné de dentelle, couvert d’un sac à dos ou contraint par une fermeture le regard et la perception de celui-ci s’en trouve forcément changé. La sensualité d’un décolleté ou la musculature puissante d’un dos influence notre imaginaire.

Pour en faire l’expérience, une centaine de silhouette et d’accessoires allant du 18ème siècle à nos jours issus des collections de Galliera, seront offerts à vos regards pour comprendre les messages que renvoient la zone la plus plane de notre corps.

Afin de compléter votre parcours une sélection d’extraits de films et de photographies seront également à votre disposition. Alors si ce n’est déjà fait n’hésitez plus à venir découvrir ces pièces emblématiques de célèbres couturiers comme Balenciaga et son dos bouffant, Martine Sitbon et sa robe au dos partiellement dénudé ou encore les ensembles de plage de Madame Grès datant de 1965.