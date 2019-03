Joséphine et sa pythonisse

Il y a quelques années, en 1796, Napoléon Bonaparte prenait pour épouse une certaine Joséphine de Beauharnais un 9 mars au 3 rue d’Antin à Paris. Cependant, on découvre que l’acte de mariage fourmille d’irrégularités ! Premier point, Bonaparte se dit général en chef de l’Armée de l’Intérieur alors qu’il vient d’être nommé à l’Armée d’Italie. Second point, par galanterie envers Joséphine, il se vieillit de 18 mois. Quant à la future impératrice, elle se rajeunit de 4 ans !

Joséphine aura par la suite des mystérieuses fréquentations. Marie-Anne Lenormand, n’est pas un nom qui revient souvent lorsque l’on évoque l’Histoire de France, mais c’est pourtant une personnalité qui a agi dans l’ombre des grands de l’époque. Elle est ce qu’on appelle une pythonisse, une cartomancienne, une devineresse, vous l’avez compris, c’est une voyante.

Elle fait la connaissance de Joséphine de Beauharnais alors que celle-ci est encore mariée à Alexandre de Beauharnais. C’est d’ailleurs parce qu’elle s’inquiète à son propos qu’elle envoie une lettre à Mlle Lenormand qui est alors en prison à cause d’un imbroglio daté de 1794. À sa sortie, Joséphine et Marie-Anne ont tissé des liens indéfectibles : elle avait prédit depuis sa prison à Joséphine qu’elle connaîtrait la plus haute gloire, qu’elle voyait une couronne de Reine et plus encore.

Le cabinet de Mlle Lenormand ne désemplit pas et elle reçoit des personnalités comme Talma, la princesse de Lamballe, Danton, Fabre d'Eglantine, Marat, Saint-Just et Camille Desmoulins. Elle est installée au 5 rue Tournon dans le quartier de Saint-Germain-des-Prés.

