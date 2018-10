Durant 6 jours, on a pu retrouver les principaux constructeurs du monde de la moto, du scooter et du quad au Mondial de la Moto, avec plus de 250 exposants et de nombreuses animations pour petits et grands. Cindy évoque ici les fameux motards de la Garde Républicaine.

Rattaché depuis 1979 au 1er régiment d'infanterie, l'escadron motocycliste fut créé en janvier 1952, à partir des effectifs du régiment de cavalerie. Installé à Dugny (93), à proximité immédiate des grandes voies de circulation et de communication, l’escadron est composé de 108 motocyclistes, sévèrement sélectionnés sur des critères d'adresse et d'aptitude au pilotage en toutes circonstances.

► Au cœur de la Cavalerie de la Garde républicaine