Aujourd’hui, jeudi 15 août, beaucoup de faits intéressants ont eu lieu et gravitent tous autour de la même personne.

Si je vous dis que le 15 août 1768 la Corse est rattachée au Royaume de France, que le 15 août 1769 naissait un homme sur le territoire de l’île de Beauté et que ce même homme le 15 août 1806 voyait son œuvre, l’Arc de Triomphe débuter au sommet de ce que nous surnommons aujourd’hui la plus belle Avenue du monde, auriez-vous une idée de qui je suis en train de parler ?

Napoléon Ier effectivement ! D’ailleurs, puisqu’aujourd’hui il y a plus de 200 ans se posait la première pierre de l’Arc de Triomphe, en connaissez-vous son histoire ?

Tout débute lorsque l’Empereur gagne sa plus grande bataille le 2 décembre 1805 à Austerlitz. Il commande un monument à la hauteur de sa gloire symbolisant la victoire militaire de sa Grande Armée. Il déclare aux soldats français « Vous ne rentrerez dans vos foyers que sous des arcs de Triomphe ». C’est dans le même but que l’Arc de Triomphe du Carrousel est construit au sein de ce que l’on appelle la perspective historique qui débute dans la Cour Napoléon avec la pyramide du Louvre, se poursuit en ligne droite sous les Arcs en passant par l’obélisque de la Concorde, les Champs-Élysées et vient ensuite se terminer sous la Grande Arche de la Défense.

Mais revenons à notre Arc de Triomphe, l’idée est donc de passer sous cet arc à l’entrée des grands boulevards. La place de la Bastille fut évoquée un temps mais finalement c’est la place de l’Etoile, aujourd’hui place Charles-de-Gaulle qui est choisie. L’architecte en charge de la réalisation du monument est Jean-François-Thérèse Chalgrin. Malheureusement la construction est plusieurs fois interrompue notamment lors du déclin napoléonien en 1812-1814. Ce n’est que sous le règne du roi des français Louis-Philippe que l’édifice s’achèvera en 1836.

Aujourd’hui, c’est toujours un lieu commémoratif de grande importance notamment avec la flamme du soldat inconnu de la première guerre mondiale, flamme éternelle, elle est ravivée quotidiennement à 18h30. L’Arc est classé monument historique depuis 1896 et il est l’un des monuments qui symbolise le mieux Paris dans le monde entier avec la Tour Eiffel et le Palais du Louvre.

Et enfin, saviez-vous que 4 fois dans l’année, l’Arc de Triomphe est témoin d’un phénomène climatique très beau à voir ? Vers le 10 mai et le 1er août, le soleil se couche dans l’axe du monument et il se lève dans l’axe opposé autour des 7 février et 4 novembre.