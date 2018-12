La St Nicolas le 6 Décembre

Jeudi prochain, nous fêterons la saint Nicolas. Dans l’Est de la France et dans les pays germaniques, la saint Nicolas est un grand événement. Un vieux monsieur à barbe blanche, tout vêtu de rouge, accompagné du père Fouettard distribue des pains d’épice aux enfants sages. C’est une tradition importante pour ce saint, protecteur des petits enfants.

La légende de saint Nicolas raconte que 3 pauvres petits enfants, après avoir glané aux champs, se sont perdus. Désespérés ils sont allés sonner chez le boucher, qui, les coupa en petit morceaux et les mis dans son saloir pour en faire un bon petit salé. Saint Nicolas frappa à la porte du boucher, lui demanda a dîné et réclama du petit salé. Pris au piège, le boucher avoua son crime. Saint Nicolas étendit alors 3 doigts vers les enfants et les ressuscita.

Cette légende rappelle un fait réel. Rue Chanoinesse se trouvaient la boutique d’un barbier et d’un boucher charcutier, qui produisait les meilleurs pâtés de Paris. Un jour, agacé par les hurlements à la mort que poussaient un chien, les voisins du barbier appelèrent la police. Cette dernière découvrit l’horreur. Les clients qui venaient se faire tailler la barbe tombaient par une trappe dans la cave du barbier. La cave communiquait avec celle du boucher, qui en faisait...de la chair à pâté.

► Paris, cité du crime