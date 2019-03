Ce matin c’est le top départ du semi-marathon de Paris qui rassemble près de 40.000 coureurs pour un trajet de 21,1km au bois de Vincennes. Mais rassurez-vous, si vous ne vous sentez pas prêt, je vous laisse encore 4 jours pour vous préparer à la Verticale de la Tour Eiffel. Votre défi sera de monter le plus rapidement possible les 1665 marches de la Dame de fer ! Toujours pas persuadé ?

Que diriez-vous alors de quelque chose d’un peu moins sportif mais de tout aussi intéressant ? Je vous propose de suivre les pas d’un guide Cultival lors d’une visite guidée riche en anecdotes insolites sur ce monument emblématique de la capitale. La célèbre Tour, qui ne s’appelait pas du tout comme ça à l’origine, en fait elle doit son nom de « Tour Eiffel » à ses détracteurs. En 1887, un manifeste signé par de nombreux artistes avait été publié par le journal « Le Temps » pour demander à ce qu’elle ne soit pas réalisée. Ce qui avait évidemment échoué mais du simple nom de « Tour de 300 mètres » elle est passée à « Tour Eiffel ».

Cette Tour a également suscité de nombreux exploits sportifs, artistiques et scientifiques. Le tout premier en 1905 est celui du championnat de l’escalier du 1er étage gagné par Forestier en 3 mn et 12 secondes. Il gagne un vélo. En 1912, « l’homme oiseau » Reichelt se jette du haut du 1er étage avec un parachute de sa confection et malheureusement la chute lui a été fatale. En 1964, la Tour est escaladée par les alpinistes Guido Magnone et René Desmaison, cet événement est retransmis sur Eurovision. En 1989, pour le centenaire de la Tour, le funambule Philippe Petit franchit sur un fil de 700 mètres la distance entre le Trocadéro et la Tour Eiffel. En 2004, Xavier Casa bat le record de montée d’escalier en VTT : 1300 marches ! Petit fait amusant mais pas vraiment sportif, en 1948, Bouglione offre une promenade à la plus vieille éléphante du monde jusqu’au 1erétage.

► Visite : Visite guidée Tour Eiffel 2e étage avec coupe-file