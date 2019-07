Le Hameau de la Reine est un lieu de promenade idyllique situé dans les jardins de Trianon à Versailles. En effet, Louis XVI a offert le domaine du Petit Trianon à Marie-Antoinette comme cadeau de mariage. C’est un lieu de promenade et de réception très apprécié de Marie-Antoinette qui aime se retirer à l'écart de la cour de Versailles.

Peu avant la révolution, la Reine Marie-Antoinette décide d’étendre la partie nord des jardins de Trianon. Elle commande à l’architecte Richard Mique la construction du Hameau, Il se compose de dix fabriques, ces petites maisons à l’aspect rustique, disposées autour du lac comme un véritable décor de théâtre.

Elles abritent alors un moulin, un colombier, une grange, une laiterie, une ferme, et bien sûr, la maison de la Reine. La partie centrale du Hameau est donc réservée à l’usage personnel de la souveraine.

Pendant la Révolution, le lieu est livré à son propre sort. Les fabriques, sont des constructions éphémères, elles se dégradent très vite. En 1810, Marie-Louise d’Autriche, âgée de 19 ans, épouse Napoléon Ier. C’est pour elle que l’Empereur entreprend la rénovation du Hameau. Une grande fête y est donnée en son honneur. Une fois le Hameau restauré, Napoléon Ier l’offre à sa seconde et jeune épouse. Le geste est symbolique puisque Marie-Louise n’est autre que la petite nièce de Marie-Antoinette.

Pour la première fois depuis deux siècles, les visiteurs pourront découvrir l’extrême raffinement du décor intérieur de la Maison, qui contraste avec son apparence extérieure pittoresque et champêtre. Les savoir-faire d’excellence des artisans d’art français sont ainsi, une nouvelle fois, mis à l’honneur. Maçons, menuisiers, charpentiers, chaumiers, peintres, jardiniers, ébénistes, tapissiers, sculpteurs sur bois, doreurs, autant d’artisans d’art ont concouru à la réussite de cette restauration. Alors si vous avez envie d’une promenade bucolique, n’hésitez plus et venez redécouvrir le hameau de la reine !

