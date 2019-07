Les 30 ans de la pyramide du Louvre

Inaugurée le 29 mars 1989, la pyramide du Louvre a été imaginée par Ieoh Ming Ping, architecte sino américain visionnaire décédé à l’âge de 102 ans il y a tout juste quelques mois. Ce projet, intitulé Grand Louvre, a l'ambition de « restituer au musée la totalité du palais, jusqu'alors en partie occupé dans l’aile Richelieu par le ministère des Finances ». L’idée est ainsi de doubler la surface d’exposition pour passer de 35.000 à 70.000 m2.

C’est l'histoire d'un projet pharaonique : La solution pour agrandir sans dénaturer le Louvre, c'est une construction souterraine qui relierait l’aile Richelieu aux deux autres ailes du musée et de réaliser une entrée principale au milieu de cette cour Napoléon utilisée à cette époque comme un épouvantable parking…

La réalisation est complexe d'un point de vue technique. « On voulait une structure La plus légère et transparente possible. » Les 603 losanges et 70 triangles qui composent la pyramide de verre sont donc fabriqués par la Manufacture Royale des Glaces de Saint-Gobain, mais cela ne suffit pour assurer la transparence parfaite. « La construction d'un four spécial, qui réduit les oxydes de fer et leur incidence verte en transparence » sera nécessaire.

Le projet permettra également de découvrir les fondations de l’ancienne forteresse qui se dressait, au moyen âge à l'époque de Philippe Auguste. Des vestiges, largement préservés et restaurés, qui feront du Louvre le plus grand musée du monde !

La pyramide a des proportions de rêve, les mêmes que la pyramide de Kéops en Égypte : 21,64 mètres de haut et de 35,42 mètres de côté. Elle est aujourd’hui le symbole de modernité.

