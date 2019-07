Les 300 ans de la mort de Mme de Maintenon, épouse secrète de Louis XIV

Mme de Maintenon est l’épouse secrète de Louis XIV, et pour la première fois, une exposition lui est entièrement consacrée, à l’occasion du tricentenaire de sa mort, le 15 avril 1719. Cette exposition retrace la destinée exceptionnelle de cette femme, et s’organise en six sections qui évoquent les différentes étapes de sa vie.

Le parcours commence avec la jeunesse de Françoise d’Aubigné née à la prison royale de Niort car son père était incarcéré pour dettes et sa mère beaucoup trop jeune et désargentée, partageait la cellule de son mari. Lorsque son père sort de prison, il obtient la charge de gouverneur des Îles de Marie-Galantes. La jeune Françoise passe alors les six années suivantes avec ses parents à la Martinique.

Puis seront évoqués ses années de mariage avec Paul Scarron, poète burlesque de 25 ans son aîné, et gravement handicapé mais grâce à qui elle tissera un solide réseau de relations mondaines.

Après la mort de son mari surnommée la veuve Scaron, elle sera nommée gouvernante des 7 enfants nés du Roi et de sa favorite Mme de Montespan. Louis XIV sera extrêmement troublé et touché par l’affection maternelle qu’elle porte à ses enfants. Il lui fera alors don d'une gratification extraordinaire de 100 000 écus pour qu'elle reste à Versailles. Elle deviendra Madame de Maintenon grâce à l’acquisition du château et du titre de Maintenon.

Les dernières sections évoquent les années de romance avec le roi ; puis son mariage secret en 1683. Louis XIV, a 44 ans - elle en a 48 et ils régneront ensemble pendant pendant plus de 30 ans !

Jusqu’au 21 juillet, Madame de Maintenon retrouvera ses appartements au sein du château de Versailles, alors n’hésitez plus !

► Réservez votre visite guidée insolite sur Cultival.fr