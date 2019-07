Les 350 ans de l'académie de Musique et de Danse

Je vous emmène à l’Opéra Garnier pour découvrir cette nouvelle exposition intitulée « Un air d’Italie ». Une exposition qui s’inscrit dans le cadre du 350e anniversaire de l’Opéra de Paris une académie créé en 1669 par Louis XIV. Cette exposition retrace L’histoire de la naissance de l’opéra français.

Il faut rappeler que l’Opéra est né en Italie dans les années 1600 et se diffuse en France grâce en premier lieu à la politique culturelle de Marie de Médicis puis, par la suite, grâce à Mazarin qui s’emploie à faire la promotion du spectacle italien.

Mais tout le monde ne parle pas italien ! Alors pour les acclimater au goût français et surtout, au jeune roi Louis XIV qui n’a que 7 ans, on y ajoute pendant les entractes des ballets appelés « balletti », souvent dansés par le roi lui-même. Sont réunis autour de la danse, la poésie, la musique, la peinture, le faste du costume et le chant. C’est donc de ce brassage des cultures italiennes et françaises que naît alors l’opéra français.

Louis XIV dansera ainsi pendant 18 ans, s’entraînant 3 fois par semaine. C’est un excellent danseur et son plus beau rôle sera lorsqu’il incarne le Soleil levant dans le fameux ballet de la nuit.

Lorsque le roi décide d’arrêter de danser, il fonde le premier théâtre d’opéra, destiné non plus à une élite courtisane, mais à un public payant son droit d’entrée. Il accorde un « privilège d’opéra » à un entrepreneur de spectacles qui doit dès lors former une troupe et louer une salle. C’est l’engouement du public ! L’opéra français est né et doit alors promouvoir des représentations en musique et en vers français !

Les dieux et héros de l’antiquité céderont leur place à des personnages modernes. Louis XIV lui-même, incarnera plus de 70 rôles. La 1ere pièce remarquable de cette exposition est ce costume de ballet en satin taffetas et dentelle d’or qui date du 17eme siècle incroyablement conservé et qui nous replonge au temps des somptueuses fêtes de Versailles qui consacrera Louis 14 comme le roi Soleil.

Alors n’hésitez plus et venez donc rêver à l’Opéra Garnier !

► Le Palais Garnier, un chef d’œuvre architectural sur Cultival.fr