Aujourd'hui, direction l’AccorHotels Arena où nous allons vivre un samedi sportif car c’est à 10h30 que débutent les finales de Coupe de France de handball 2019. Depuis sa réouverture en octobre 2015 après 18 mois de travaux, le fameux Palais Ominsport de Paris-Bercy laisse sa place à l’AccorHotels Arena. C’est une enceinte plus moderne, plus accueillante et ouverte sur la ville. Mais elle est surtout plus grande, passant d’une capacité de 17.000 à 20.300 places. Désormais, la salle rivalise avec les plus grands équipements indoor tels que le Madison Square Garden à New-York, le Staples Center à Los Angeles ou encore l’O2 Arena à Londres. Avec plus de 130 évènements programmés chaque saison cela devient une étape incontournable des tournées internationales et des grandes compétitions sportives.

Juste à côté de cette salle, vous trouverez la cinémathèque française dont l’architecte n’est autre que le célèbre Frank Gehry. Ce lieu, réalisé en 1994 pour l’American Center, a dû fermer ses portes deux ans plus tard. Depuis 2005 on y trouve la cinémathèque française, une association créée en 1976 par Henri Langlois qui rassemble plus de 600 membres et qui propose une programmation diverse : des expos, une bibliothèque, des ateliers, des rencontres, des débats…

Si on continue la promenade on se retrouve rapidement dans le Parc de Bercy pour un moment d’évasion. Ce parc a été aménagé par Bernard Huet à l’emplacement des anciens entrepôts à vin de Bercy, il est d’ailleurs intéressant d’observer que le jardin a conservé la trame de l’ancien site. Le parc est divisé en 3 parties : près de l’AccorHotels Arena s’étendent de grandes pelouses, au milieu on retrouve plutôt des carrés à la française et en bout de parc on découvre le magnifique jardin romantique à l’anglaise, vallonné et traversé par un canal alimentant un petit lac.

Lorsque l’on sort de ce parc on aperçoit de petites maisons tout à fait charmantes, ce sont les anciens chais de Bercy qui ont abrité pendant plus d’un siècle le plus grand marché viticole du monde. Aujourd’hui c’est un petit village de boutiques et de restaurants qui vous accueille au sein du renommé Bercy Village.

En sortant de ce village, on découvre presque par hasard le Musée des Arts Forains. Les anciens manèges et boutiques racontent la fête foraine entre 1880 et 1950.

► Balade au cœur de Bercy Village