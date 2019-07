Les Robes Mondrian exposées au Musée YSL

Le Musée Yves Saint Laurent Paris expose l’œuvre du couturier dans le lieu historique de son ancienne maison de couture. Il occupe l’hôtel particulier du 5 avenue Marceau dans le 16ème arrondissement. Sur plus de 450 m2, une présentation sans cesse renouvelée valorise la richesse du patrimoine de la Fondation Pierre Bergé - YSL.

Depuis février 2019, le nouveau parcours aborde particulièrement une des créations majeures d’YSL, les célèbres robes Mondrian. La collection haute couture automne-hiver est présentée le 6 août 1965. Mais un mois plus tôt, alors qu'elle est partiellement achevée, YSL décide subitement d'en redessiner une large partie et lui insuffle un vent de modernité́.

Cette subite inspiration lui vient du livre sur Piet Mondrian, offert par sa mère quelques semaines plus tôt. YSL présente alors vingt-six nouveaux modèles inspirés du peintre hollandais Ces robes vont dès lors modifier les liens entre la mode et l’art, en transformant un tableau en une œuvre animée.

C’est un succès international qui fait date dans l'histoire de la mode : Une collection « révolutionnaire », moderne, avant-gardiste, « éblouissante de jeunesse et de style », « the best collection ». C’est « l’abstraction qui s’impose ».

La collection Mondrian participe à la popularité́ du peintre hollandais jusqu’alors peu connu du grand public. Le succès est tel que les robes Mondrian sont extrêmement copiées, notamment aux États-Unis… Venez découvrir ces robes tableaux ainsi que la partie consacrée à ses modèles les plus emblématiques comme le smoking, la saharienne, le jump suit, le trench-coat, inspiré du vestiaire masculin et qui sont l’essence même du style YSL.

