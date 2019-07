En ce 20 juillet, je voulais avec vous commémorer une date, le 20 juillet 44, opération Walkyrie. L’objectif de l’opération était de tuer Hitler et de renverser le nazisme.

Von Stauffenberg est désigné pour placer une bombe dans le blocus d’Hitler. Une valise explosive est placée au pied de la table de travail du Führer. Un officier est gêné, la pousse du pied, la bombe explose, tuant 5 personnes. Malheureusement, pas Hitler. La répression fut terrible. La guerre malheureusement n’est pas terminée. À Paris, elle ne le sera qu’un mois plus tard.

Hitler sentant la débâcle avait donné ordre de brûler Paris. Et pourtant, on ne le sait que trop, Hitler aimait Paris. En juin 1940, juste après la débâcle, Hitler a fait une visite éclair à Paris : 2h pour faire le tour des grands monuments de la capitale.

Songez à cette photo d’Adolphe Hitler sur l’esplanade du Trocadéro, regardant vers la tour Eiffel. L’image est glaçante, cette tour il l’admire tout particulièrement. Et pour cause, ils ont le même âge, la tour Eiffel comme Hitler sont de 1889.

Un jour, un monsieur âgé qui était dans ma visite me voit m’installer avec le groupe à l’entrée de l’église du dôme, à un point surplombant le tombeau de l’empereur. Et voilà ce monsieur qui s’écrie « Malheureuse ! Ne restez pas là, ça porte malheur...c’est la place d’Hitler ». 4 ans plus tard, dans sa folie, Hitler donne l’ordre de faire sauter Paris.

On est quand même un peu dans la légende car en réalité, si l’ordre d’Hitler n’avait pas effectivement été arrêté par Von Choltitz, le gouverneur de Paris de l’époque, les allemands n’avaient pas les moyens de raser Paris : 20 000 hommes seulement, qui doivent avant tout faire face aux armées alliées.

Il y a des explosifs entreposés au Sénat, sous le pont de Saint-Cloud, mais sûrement pas assez pour faire sauter toute la ville.

