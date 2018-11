Aujourd’hui, allons faire un tour dans le XVème arrondissement de Paris. Pari fermiers est un marché assez unique en France. Les producteurs viennent à Paris pour vendre leurs produits en direct aux consommateurs : vins, fromages, charcuterie, fruits et légumes…, que du bon et du frais et l’occasion de rencontres sympathiques. La tendance se renverse depuis quelques années, mais on a eu, en France, l’habitude de ne plus savoir ce qu’il y avait dans nos assiettes. À l’heure du bio et du circuit court, c’est une belle initiative qui valorise les producteurs.

Si vous êtes un peu plus du matin, à 5H30, Cultival vous propose une visite unique du plus grand marché de produits frais du monde, le marché de Rungis : plus de 3h de visite et la possibilité de faire vos achats comme un professionnel. C’est un univers fascinant qui autrefois se trouvait en plein cœur de Paris, aux Halles. Salades, poireaux, poissons, fromages, céréales.... : depuis le Moyen-Âge, les produits affluaient de toute la France vers Paris. Zola parle du “ventre de Paris”.

Dans une volonté de modernisation et d’assainissement, l’empereur Napoléon III avait demandé à Baltard de construire 18 halles métalliques pour accueillir ce marché, des constructions en fer dans l’esprit de la tour que construira plus tard Monsieur Eiffel. Malheureusement, la population parisienne a tellement augmenté qu’il fallut songer à déménager en dehors de Paris. C’est Rungis qui sera choisi sur fond de polémique. De très avant-gardistes amateurs du patrimoine industriel se révoltent de la démolition des halles de métal de Baltard. Seul un pavillon est conservé aujourd’hui à Nogent sur Marne. Rungis, c’est aujourd’hui 234 hectares de marché. Comment imaginer ça dans Paris ?

