Picasso au Musée de l’Armée

La prochaine exposition du Musée de l’Armée aux Invalides débutera le 5 avril et vous aurez jusqu’au 28 juillet pour la découvrir notamment lors d’une visite guidée grâce à Cultival. C’est une exposition inédite qui vous permettra de comprendre comment les guerres ont influencé les œuvres de l’artiste et ce de différentes manières.

Pour rappel, Pablo Picasso naît en 1881 et meurt en 1973, il est le contemporain de conflits majeurs. Il ne s’est cependant jamais engagé en tant que soldat mais a vécu les guerres du 20ème siècle en tant que civil. À ses débuts, les représentations des conflits armés sont rares, il en va de même pour ses prises de positions publiques. L’œuvre qui marquera un tournant pour Picasso est évidemment Guernica, cette toile monumentale qui cristallise la violence et l’horreur du bombardement du 26 avril 1937 sur cette petite ville basque. Il apparaît alors très nettement qu’il y a un avant et un après Guernica.

Le parcours de l’exposition se voudra chronologique mais également chrono-thématique. Les œuvres de Picasso ainsi que ses archives personnelles seront présentées avec un ensemble de pièces qui permettront de mieux contextualiser l’époque. Vous trouverez donc de la presse, des photos, des objets.

Le Musée de l’Armée a également mis à l’honneur grâce à un parcours dans le parcours ce qu’ils ont appelé les « Destins croisés ». C’est un parcours des personnalités liées à Picasso qui permet d’interroger sur la notion d’engagement. Ces écrivains, peintres critiques, sculpteurs et collectionneurs tels que Matisse, Gertrude Stein, André Salmon, Marie Laurencin ou encore Léonce Rosenberg, pour ne citer qu’eux, forment une constellation autour de l’artiste. Leurs œuvres, leurs actions ou leurs propos expriment des choix différents face aux conflits du 20ème siècle. Cette exposition est donc une nouvelle manière d’aborder cet artiste aux multiples facettes dont on a déjà tant vu, mais à nouveau, je reste persuadée que vous ne serez pas déçu du voyage !

► Exposition Picasso et la guerre