Rétromobile et les Invalides Secrets

Depuis le 6 février et jusqu’à demain, dimanche 10 février, se tient porte de Versailles le salon Rétromobile, qui fait de Paris la capitale de la voiture de collection. 650 exposants, constructeurs, marchands, mécaniciens, commissaires-priseurs… de quoi faire des découvertes assez surprenantes pour les passionnés ou pour les simples amateurs de voitures anciennes.

Quand on parle de voitures anciennes, de grands noms vous viennent à l’esprit. Moi, je pense toujours au grand André Citroën. De manière très inattendue, c’est jusqu’aux Invalides que vous le retrouverez, notamment en bas des escaliers du corridor de Metz, sur une plaque commémorant un raid d’André Citroën. Assez surprenant en un lieu de pèlerinage des nostalgiques de Napoléon. Et pourtant….

Le 17 décembre 1922, André Citroën lance sur les pistes chamelières de Tombouctou une flottille d'autochenilles. Pour la première fois, des automobiles partant d'Algérie atteignent les rives du Niger à Tombouctou. A l’époque la traversée du Sahara à dos de chameaux demandait 6 mois. En organisant cette expédition pionnière, André Citroën démontre au monde entier la fiabilité des automobiles de sa marque. Le Scarabée d’Or fut le premier véhicule motorisé de l’Histoire à effectuer la traversée du Sahara en 1922.

En 1924, Citroën lance la croisière noire. Il s’agit de traverser l'Afrique 20 000 km à travers le Maghreb et l'Afrique Noire, en 10 mois seulement. Aucune automobile n’avait réalisé cet exploit avant André Citroën. Vont traverser les terrains les plus variés, désert, savane, forêt….expédition palpitante qui vise à montrer la qualité des voitures Citroën, elles sont increvables.

Couronnée de succès, elle est suivie en 1931-1932 de la Croisière jaune, au cours de laquelle deux groupes partis de Méditerranée traversent l’Asie jusqu’au Pacifique en passant par le Levant, le Tibet et la Mongolie.

Enfin, la Croisière blanche se déroule en 1934 sur le continent nord-américain qu’elle parcourt de Chicago à l’Alaska.

Au-delà des retombées économiques évidentes pour André Citroën, la croisière noire, la croisière jaune et la croisière blanche montre la capacité qu’à la puissance industrielle française de conquérir le monde.

