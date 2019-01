Parlons un peu d’amour aujourd’hui ! Sachez que dans une semaine le Salon du Mariage ouvrira ses portes pour le weekend à Porte de Versailles. C’est l’occasion pour moi de vous parler de mariage ! Non ne vous inquiétez pas je ne vous ferais pas ma demande à genoux ! D’ailleurs, savez-vous pourquoi une personne qui fait sa demande en mariage pose un genou à terre ?

Il faut remonter à l’époque médiévale lorsque les chevaliers s’agenouillaient devant les seigneurs et les rois pour leur prouver leur respect. C’était également un gage d’obéissance et de loyauté. De la même façon, s’agenouiller devant la personne avec qui vous souhaitez vous marier est une marque de respect et la preuve que vous vous offrez à elle.

Mais d’autres traditions existent bien évidemment ! Par exemple, en Allemagne, cela tendance à être un peu bruyant la veille de la cérémonie car les proches des futurs mariés sont invités au domicile du couple pour casser un maximum de vaisselle afin d’éloigner les mauvais esprits ainsi que les disputes. Aux Pays-Bas, on met de côté le bouchon de la première bouteille de champagne ouverte pendant la réception pour ensuite le placer sous l’oreiller du couple pour garantir la fertilité. En Argentine, on incruste des petits objets dans le gâteau de mariage, dont une bague, tous ces objets sont reliés par des fils de part et d’autre du dessert. Chaque demoiselle tire une ficelle et celle qui trouve la bague sera mariée dans l’année. C’est un peu le même principe que pour notre lancer de bouquet. En Chine, la couleur garantissant le bonheur est le rouge, en assistant à un mariage chinois vous serez donc entouré par des accessoires rouges, fleurs, foulards, bijoux, mais attention il n’y a que la mariée qui a le privilège de porter une robe rouge ! En Angleterre, il existe une tradition de plus en plus en vogue chez nous également, elle impose à la mariée de porter 4 types d’objets le jour du mariage.

Ancien : souvent un bijou qui symbolise le lien avec son passé

Neuf : en général, la robe de mariée, symbole de sa nouvelle vie

Emprunté : de préférence à une amie heureuse en couple afin de placer le mariage sous le signe de la chance

Bleu : symbole de fidélité

En effet, les couleurs et les symboliques sont très importantes dans le domaine de l’amour, n’offrez donc pas de roses sans connaître le message de celles-ci vous risqueriez de vous retrouver avec le bouquet sur les bras ! Si vous souhaitez connaître mille anecdotes sur les traditions et histoires amoureuses je vous propose de suivre une visite guidée intitulée « Paris côté cœur(s) » et je vous promets qu’à la fin de celle-ci, vous serez incollable sur les rites amoureux passés ou récents.

► Visite : Paris côté Cœur(s)