RIVESALTES - L'Aggly à sec sous le pont Jacquet

La sécheresse en image avec le photographe Jean-luc Bobin qui a pris cette photo au pied du pont Jacquet à Rivesaltes le 18 Mai dernier, écoutez !

L'été n'est pas encore là que l'Aggly est déjà à sec. La sécheresse en image se résume à cette photo de Jean Luc Bobin publiée le 18 mai dernier avec ce texte :

"La terre a soif. Le gosier à sec. Le palais déshydraté. A Rivesaltes, le pont Jacquet n’enjambe plus qu’un oued aux papilles craquelées. Zébrées de cicatrices aux croûtes purulentes. Il en a coulé de l’eau, sous les parapets, depuis l’époque où l’Agly débordait de son lit ! Franchissant sans vergogne les digues de Salanque pour noyer de vase et de limon les champs d’artichauts de la plaine littorale. Depuis des mois, les oracles des tubes cathodiques scrutent d’un air docte et pénétré les cartes météo et animations satellites. Promettant, cette fois, une arrivée imminente de la pluie. La terre, elle, s’impatiente. La langue bien pendante…"

Jean-Luc Bobin raconte les dessous de l'image, écoutez !