L'or des simples et ses herbes miraculeuses

L’Or des Simples, en Haut Limousin, est une petite ferme paysanne bio cultivant et récoltant plantes aromatiques et médicinales, petits fruits et miel.

C’est sur ces terres que sont cueillies ou récoltés à la main et dans le respect du Cahier des Charges de l’Agriculture Biologique, toutes les plantes aromatiques et médicinales qui entrent dans la composition des produits proposés, ainsi que les fruits de nos vergers et le miel de nos ruchers. Une gamme « saveurs et découvertes » pour voyager dans les secrets de l’herboristerie traditionnelle, et « bien-être », parce qu’il est bon de se faire du bien, naturellement !

Laurent Pasteur, paysan herboriste et apiculteur.

Plus d'infos sur facebook