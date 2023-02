Coup de coeur pour "Les Petites Victoires" et rencontre avec Michel Blanc

Coup de cœur pour 2 films français en salles le 22 février

2 films français tournés respectivement en Savoie et en Charente. Le 1er est écrit et réalisé par Eric Besnard ("Délicieux", "Le goût des merveilles") qui réunit pour la première fois à l'écran Grégory Gadebois et Lambert Wilson, le 2nd est une adaptation du roman de Philippe Besson, brillant !