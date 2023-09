5 fruits et légumes pour une alimentation saine et équilibrée

L'expression "Manger cinq fruits et légumes par jour" est souvent utilisée pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Une recommandation expliquée par le docteur Gérald Kierzek.

On connaît tous le slogan "Manger cinq fruits et légumes par jour". Cette expression est souvent utilisée pour promouvoir une alimentation saine et équilibrée. Concrètement, cela signifie que l'on devrait inclure au moins cinq portions de fruits et de légumes dans notre alimentation quotidienne. Mais concrètement, comment fait-on ? Le docteur Gérald Kierzek nous conseille pour appliquer au mieux cette recommandation du mieux manger.

Il s'agit d'une recommandation de l'OMS (Organisation Mondiale de la Santé), reprise en France depuis 2001 par le PNNS (Plan National Nutrition Santé). Et quand on parle de cinq fruits et légumes, il s'agit de cinq portions de 80 à 100 grammes chacune. Cinq myrtilles, ça ne suffit pas !

Le docteur Kierzek recommande de varier les types de fruits et de légumes que l'on consomme, car chacun d'eux contient des nutriments, vitamines et minéraux qui lui sont propres.

Les conseils du Dr Gérald Kierzek

