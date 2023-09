La sciatalgie ou la douleur du nerf sciatique est liée à la sensibilisation du nerf du même nom qui est coincé et comprimé. Pour soulager cette douleur qui parfois est handicapante, le docteur Gérald Kierzek nous conseille pour la prévenir et la soulager.

Quand on dit "j’ai une sciatique" c’est un peu un abus de langage car on a tous une sciatique, ce nerf qui part du bas du dos et qui descend le long des jambes. Quand on a une sciatique, c’est plutôt une douleur du nerf sciatique ou sciatalgie, parce que celui-ci est coincé, le nerf est comprimé. Parfois handicapante, cette douleur peut être évitée et soulagée grâce aux conseils du docteur Gérald Kierzek.

Prévenir les risques de sciatalgie

Il faut mettre en place quelques règles pour pouvoir bouger tout en faisant attention à son dos. Il est nécessaire d'adapter son activité physique adaptée et d'appliquer de bonnes positions au quotidien (apprendre à s'asseoir, attraper ou ramasser un objet...).

Comment soulager la douleur du nerf sciatique ?

Cela semble évident, mais il faut éviter les mauvaises positions et les mouvements qui provoquent cette douleur. Il est à rappeler qu'il est également déconseillé d'être alité tout le temps. Les jambes surélevées, quand on est couché, est préférable, tout comme placer un coussin ferme entre ses genoux quand on dort sur le côté. Autre conseil pour détendre la musculature, l'usage d'un coussin chauffant... Bien évidemment, il existe des médicaments antalgiques comme le paracétamol.

Les conseils du Dr Gérald Kierzek

