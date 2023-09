Si vous ressentez des fourmillements au niveau de la main, il se peut que votre canal carpien fasse des siennes. En médecine, on parle de syndrome du canal carpien. Le docteur Gérald Kierzek nous parle de ce petit "tunnel" qui se situe au niveau du poignet.

Nous avons au niveau du poignet un petit "tunnel" qui parfois se rétrécit. Le nerf qui est à l'intérieur, le nerf médian, se retrouve ainsi comprimé et irrité. Les conséquences : des fourmillements, une sensation d'engourdissement et parfois des douleurs au niveau des doigts voire même à l'avant-bras et au coude. En médecine, on appelle ça le syndrome du canal carpien que le docteur Gérald Kierzek va nous expliquer.

Les causes

Ce syndrome du canal carpien apparaît souvent suite à des mouvements répétés de la main et du poignet (flexion-extension, torsion ou encore utilisation répétée ou en force de la pince pouce-index, vibrations…). Il peut également se manifester si vous avez de l'arthrite, de la goutte ou du diabète.

Le traitement

Le traitement dépend de la gravité des symptômes et il ne faut pas trop attendre dès que les premiers signes se manifestent. Plus on attend, plus les symptômes évoluent avec une faiblesse de la main et une diminution de la force de préhension du pouce. On se retrouve à lâcher involontairement des objets dans la vie quotidienne.

Repos, attelle et infiltration locale peuvent soulager. Si une chirurgie est nécessaire, l'anesthésie est locale et en ambulatoire.

Les conseils du Dr Gérald Kierzek

