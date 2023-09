Le vaccin anti-HPV

Dès le mois d'octobre, une grande campagne de vaccination contre le HPV aura lieu dans les collèges. Virus responsables d'infections sexuellement transmissibles voire même de cancers, ils touchent tout le monde. Le docteur Gérald Kierzek revient sur la nécessité de cette vaccination.

Les HPV ou Human Papillomavirus sont des virus responsables d’infections sexuellement transmissibles parmi les plus fréquentes, contractées généralement au tout début de la vie sexuelle, même sans pénétration. Il en existe près de 200 types dont 12 sont cancérigènes.

Pour cette rentrée, une grande campagne de vaccination aura lieu, dès le mois d'octobre, dans les collèges. Cette vaccination est recommandée depuis 2007 chez les filles de 11 à 14 ans, et préconisée chez les garçons depuis janvier 2021. Il est nécessaire de protéger les adolescents avant qu’ils ne soient infectés.

Des risques de cancer

On a longtemps pensé que seules les femmes étaient victimes et concernées avec notamment le cancer du col de l’utérus. 100 % de ces cancers sont dus aux infections liées aux HPV et touchent 4 600 nouveaux cas par an.

Mais en réalité, tout le monde est concerné et les hommes sont sujets à des cancers ORL et des lésions précancéreuses.

