Poids du cartable des enfants : gare au dos

C'est la rentrée des classes ! Et chaque année se pose le problème du poids des cartables et de ses incidences sur le dos des enfants. Face à cette préoccupation des parents, le Dr Gérald Kierzek se penche sur cette problématique.

Après huit semaines de vacances, les enfants retrouvent le chemin de l'école. Entre retrouvailles avec les copains et la découverte des nouveaux enseignants, se pose la problématique du poids du cartable. Le dos des élèves est mis à mal. Pour répondre aux préoccupations des parents, le Dr Gérald Kierzek** se penche sur cette problématique de santé.

Un poids à ne pas dépasser

Le poids du cartable ne devrait généralement pas dépasser 10 à 15% du poids corporel de l'enfant. Par exemple, si un enfant pèse 30 kg, son cartable ne devrait pas peser plus de 3 à 4,5 kg. La solution : opter pour un cartable léger et bien conçu et les roulettes peuvent être une bonne option.

Un risque de scoliose ?

Il s'agit d'un mythe, car la scoliose a des origines génétiques. Mais le poids d'un cartable trop lourd peut provoquer une "attitude scoliotique" qui contrairement à la scoliose n'est pas une rotation des vertèbres ni une déformation permanente de la colonne vertébrale.

Les conseils du Dr Gérald Kierzek

