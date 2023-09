Pourquoi je baille ?

Tout le monde bâille, mais pourquoi ouvre-t-on la bouche de cette façon-là ? Le docteur Gérald Kierzek nous explique les causes du bâillement, ce réflexe universel.

Généralement, on baille quand on est fatigué, mais à quoi sert réellement le bâillement ? Ce réflexe universel à tous les vertébrés se caractérise par une contraction des muscles de leur bouche de manière involontaire et puissante. Le docteur Gérald Kierzek nous explique tout de ce processus.

On entend parfois dire que le bâillement sert à oxygéner le cerveau, qu’il cache toujours une fatigue ou certaines maladies ? En réalité, la science ne sait pas trop pourquoi on baille.

Son rôle est associé au cycle veille/sommeil et bâiller stimule, et régule aussi la température du corps. Il se déclenche en cas d’ennui ou de fatigue, voire d’anxiété pour retrouver un moment de calme et de relaxation.

Attention aux bâillements trop forts, vous risquez de vous décrocher la machoire. En ouvrant trop grand la bouche en baillant, on peut se luxer la mâchoire. Seule solution : une réduction que le médecin peut faire au cabinet ou aux urgences.

