Rougeurs, démangeaisons : et si c’était une dermite ?

Gros plan sur un problème de peau pas très agréable : les rougeurs et démangeaisons sur le cuir chevelu ou le visage. Plus gênantes que graves, le docteur Gérald Kierzek nous parle des symptômes de diverses affections cutanées, comme la dermite.

Rougeurs et démangeaisons, les symptômes de la dermatite : les conseils du docteur Gérald Kierzek

Les rougeurs et les démangeaisons sont souvent plus gênants que graves et le symptôme de diverses affections cutanées, comme la dermatite. Cette inflammation de la peau peut être causée par différentes raisons : allergies, irritants, infections... Le docteur Gérald Kierzek nous aide à identifier ses différents symptômes.

Il existe deux sortes de dermatites : la dermatite atopique ou eczéma et la dermatite séborrhéique qui elle se manifeste par des plaques rouges et squameuses sur le cuir chevelu, les sourcils et les zones riches en glandes sébacées.

Le stress, notamment celui de la rentrée, n'arrange rien et peut même l'aggraver. Il existe, fort heureusement, des shampooing et des nettoyant doux qui soulagent ces symptômes et contrôlent les poussées.

