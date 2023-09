Tabac : j'arrête !

Et si pour cette rentrée, on prenait la décision d'arrêter de fumer. Pour mener à bien ce défi qui a des résultats quasiment immédiats, le Dr Gérald Kierzek donne ses conseils.

Finie l'odeur de tabac froid sur les vêtements ! Et si le nouveau défi de la rentrée c'était d'arrêter de fumer. Il existe de nouvelles méthodes et stratégies pour vous aider à enfin arrêter cette habitude. Le docteur Gérald Kierzek vous aide à y voir plus clair.

Tout est une question de préparation (fixer une date d'arrêt, identifier les motivations...), du choix de stratégie de sevrage (patchs, gommes...) et... la vapoteuse.

Quelle que soit l’histoire du fumeur, arrêter de fumer est un acte positif, efficace, gagnant sur toute la ligne. Certains effets sont quasi immédiats.

Tabac Info Service

Pour vous aider dans cette démarche, il y a Tabac Info Service qui apporte tout le soutien, les conseils et la motivation dont vous aurez besoin.

par téléphone au 39 89 pour échanger avec un tabacologue et disposer d’un accompagnement gratuit ;

sur l’application Tabac Info Service qui offre un e-coaching personnalisé ;

sur le web : site internet et Facebook .

Les conseils du Dr Gérald Kierzek

Retrouvez tous les matins, à 8h50, Les conseils du Docteur Kierzek . De la gestion de notre stress à notre nutrition ou encore notre sommeil, il vous prodigue ses bons conseils sur chaque aspect de notre vie quotidienne.

Vous pouvez également retrouver cette chronique en réécoute sur l'appli ICI et l'appli Radio France.