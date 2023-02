Bernard Vigneron "Henri Bosco et Marcel Brion, approches"

"Même après si longtemps" de Williams Franceschi auteur de Lambesc

Erick, malgré les apparences d’une vie professionnelle et familiale exemplaire, après plus de trente ans, n’a jamais oublié Sophie, cette femme qu’il a profondément aimée. Aujourd’hui veuf et jeune retraité de la police il aimerait la retrouver.