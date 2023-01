"Contrée du Sud" de Carole Rios une saga romantique au coeur de la Camargue

Un Roman qui va vous plonger sous le second empire au coeur de la Grande Noblesse Provençale et ses grands manadiers Camarguais. Une saga qui va vous mener en Provence, en Camargue, au Paradou, Arles, Nîmes, Tarascon, Aix en Provence en passant par Paris et Marseille.

Contrée du Sud de Carole Rios - Editions Baudelaire