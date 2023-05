Dunkerque Paradise de Didier Paris un roman qui se déroule à Avignon

Enseignant l'urbanisme à l'université de Lille, l'auteur dépeint avec un soin particulier les paysages des villes, Dunkerque, Avignon, rendant compte de leurs ambiances singulières.

Après Cristal de Fer et Abyme, Didier Paris propose ici son troisième roman " Dunkerque Paradise ". Au coeur d'une intrigue captivante, on y retrouve le commandant Alexandre Verstraete et la capitaine Marianne Weber, les enquêteurs de Cristal de Fer. Le tournage d'un film à Dunkerque. Un skipper dunkerquois au départ du Vendée Globe. Des migrants quittant une plage pour tenter la traversée vers l'Angleterre, sur un small boat, et les bikers d'un réseau suprémaciste qui les agressent. Au milieu de tout cela, un SDF est retrouvé mort dans les dunes, à moitié carbonisé. Qui est cet individu qui se faisait appeler Nemo, et dont on sait juste qu'il était figurant dans le film ? Dans cette nouvelle enquête menée par Verstraete et Weber, une piste conduit les policiers jusqu'à Avignon. Pourquoi ? Une journaliste, Laura Hazebrouck, enquête aussi de son côté. Et Nemo, qu'avait-il à voir dans tout ça ?