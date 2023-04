Jean Bruan de Lacoste, auteur "Du sang dans la lavande"

Sur une plage de Saint-Raphaël, un sort étrange met face à face Lidia, l’héroïne de La Pianiste de Manosque, et Bernard Lagardère, fils naturel de l'impresario de la célèbre concertiste Marisa Bellini morte 9 ans auparavant.

Du sang dans la lavande de Jean Bruan Le Tome 3 "Du secret des Chabrands" nous fait changer de génération, mais pas de familles. C'est un thriller familial. Le Venin de la vengeance irrigue chaque page de cette histoire sans concession. Les familiers de la trilogie de Jean Bruan y trouveront la solution à différentes énigmes. Quant aux nouveaux lecteurs, ils remonteront le fil d’un monde d’art, de passion et d’argent. Un triangle à donner le frisson, où la jeunesse, dans la plus pure tradition provençale et sicilienne, reçoit en héritage le fardeau du silence.