Km 930 un premier roman de Valérie Fayolle qui passe par Avignon

Lisa s’apprête à emprunter la nationale 7 pour aller livrer à un acheteur niçois, sa vielle Alfa Roméo Spider qui sommeille depuis des années au garage. Une longue route de Paris à la Méditerranée qui passera par Avignon, pays de son enfance.

KM 930 de Valérie Fayolles aux Editions Plon "Ce premier roman sensible et surprenant est un voyage

au coeur de soi, un pèlerinage intime et troublant. » Tatiana de Rosnay

« Un road-movie bouleversant, écrit avec force et intensité. » David Foenkinos

Lisa termine sa valise. Elle se dépêche de boucler son paquetage pour ne pas croiser Pablo, l’homme qu’elle est sur le point d’épouser et avec lequel elle a récemment emménagé. Il aurait aimé l’accompagner sur cette longue route de Paris à la Méditerranée mais elle a besoin de faire ce voyage, seule.A peine montée à bord de son bolide, vêtue d’une robe à fleurs, un foulard noué sur les cheveux, elle est prise d’un immense vertige. Elle est coutumière des attaques de panique, mais cette fois, ses sensations sont différentes. Ses membres sont lourds et les sons autour d’elle (les sirènes de pompiers, les klaxons de la rue, la voix des passants…) sont amplifiés. Heureusement la crise se dissipe vite lorsque Raphaël prend place sur le siège passager. Elle avait espéré de toutes ses forces qu’il l’accompagnerait sur cette route mythique mais elle n’était pas sûre qu’il serait du voyage. L’aventure peut commencer. Tous les deux, cheveux au vent, chantent à tue-tête sur la playlist de Lisa. On comprend qu’ils se connaissent bien ; leur intimité ne fait aucun doute. Taquin, Raphaël lui fait remarquer qu’elle a un somptueux diamant à l’annulaire gauche. Elle assure qu’elle peut l’enlever si ça le gêne. Ça ne le gêne pas. La route qui défile est l’occasion d’une introspection. Et l’on plonge au cœur de la France comme on plonge au cœur de ce couple en s’interrogeant : depuis combien de temps se connaissent-ils ? Pourquoi Raphaël si tendre, si touché par la grâce de Lisa se comporte comme si leur histoire était terminée ? Pourquoi revisiter le passé en empruntant cette route bleue qu’ils ont déjà parcourue ensemble ? Et quels sont ces signes étranges qui jalonnent leur parcours ? Sancerre, Lyon, Valence, Avignon, Aix en Provence… A chaque étape, un lieu qu’ils ont déjà visité ensemble ou une nouvelle aventure : une randonnée à cheval, une balade dans les traboules, une dégustation de vin... Raphaël est toujours très avenant et joyeux lors de leurs tête-à-tête. Il est amoureux d’elle, ça ne fait aucun doute... En revanche, il refuse tout contact avec l’extérieur.