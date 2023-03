"L'amour de tous les dangers" d'Edmond Bertrand auteur de Carpentras

Myriam est une séduisante métisse berbère aux yeux troublants couleur de sable. Elle va tenter d'échapper à un vieux prince traditionnel qui veut en faire sa troisième femme.

Au cours de ses études d'infirmière en Afrique et en France, entre jihad et Covid elle devra faire face à des agressions destinées à la faire céder. Heureusement elle rencontrera des amis et des affections sincères qui l'aideront dans son parcours, mais aussi des « dragueurs » que déroute sa réserve naturelle. Myriam échappera-t-elle aux dangers qui la menacent ? Réussira-t-elle sa vie professionnelle et amoureuse ?