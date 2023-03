"L'heure du choix" de Stéphène Jourdain édité par Elan Sud à Orange

Un roman écrit par une femme sur les femmes à lire avant le 8 mars. À l’aube de la quarantaine, Carole, Agnès, Marie et Marc font chacun face à un choix délicat. Avec eux, nous doutons et nous sourions, confrontés à la dure réalité du choix.

Dominique Lin de la maison d'Edition Elan Sud à Orange qui vient de publier dans la collection Elan d'elles " L'heure du choix " de Stéphène Jourdain disponible mi-mars à commander dès maintenant.

Traversés par des aspirations contradictoires, condamnés à des compromis, des arrangements avec leur conscience, Carole, Agnès, Marie et Marc sont amenés à remettre à plat leurs ambitions, à redéfinir leurs priorités, à modifier leur fonctionnement, leur rapport aux autres et au monde. Leurs rêves de jeunesse, leurs hésitations, leurs quêtes et leurs concessions sont aussi les nôtres.