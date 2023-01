"L'hypernarcissisme ou psychose ordinaire" de Dominique Barbier psychanalyste à Avignon

L'hypernarcissisme ou psychose ordinaire de Dominique Barbier

Notre époque, devenue excessivement narcissique, serait-elle en passe de glisser vers une forme de psychose ordinaire ?

S’appuyant sur Lacan et son concept central de stade du miroir, le psychiatre et psychanalyste Dominique Barbier s’interroge sur notre société de consommation qui, favorisant la pulsion et refusant la castration, fabrique de plus en plus d’enfants rois et d’adultes tyrans.

Quand le narcissisme, étape indispensable du développement de l’enfant, devient-il une pathologie ? Pourquoi tous ces adultes obsédés par leur image et pour qui l’autre n’existe pas ? Peut-on opposer un narcissisme de vie à un narcissisme de mort ?