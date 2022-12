La 1ère biographie de l'avignonnais Daniel Auteil de Nathalie Simon

Le 4ème festival de la Bande-Dessinée à Avignon les 26 et 27 novembre

Le Festival de la BD d’Avignon s’installe à nouveau dans le péristyle de l’Hôtel de Ville ces 26 et 27 novembre. Ils sont plus de 25 auteurs à rassembler petits et grands autour de séances de dédicace mémorables et d’ateliers artistiques destinés aux plus jeunes.