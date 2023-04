La 25ème fête du printemps des libraires indépendants le 15 avril

Cette année la Librairie éphémère du Thor comme 7 librairies du Vaucluse offrent un livre intitulé Plumes, dans lequel 25 écrivains font le portrait d’un oiseau, avec en miroir des textes, un dessin du flamboyant artiste Michaël Cailloux

Pour cette édition 2023, un livre intitulé Plume a été réalisé et tiré à 25 000 exemplaires seulement. Bertrand Belin, Marie-Hélène Lafon, Patrick Deville, Diaty Diallo, Éric Chevillard, Marielle Macé, Yannick Haenel, Stéphane Audeguy, Claudie Hunzinger, Joël Braqué, Clémentine Mélois, Régis Jauffret, Lucie, Rico, Simon Johannin, Laurence Nobécourt, Alexandre Labruffe, David Lopez, Jean Rolin, Tiphaine Samoyault, Jacques Roubaud, Pierre Senges, Laura Vazquez, Emmanuel Venet, Fanny Taillandier, Anne Serreet l'illustrateur Michaël Cailloux rendent hommage au lien intime qui unit les oiseaux et les écrivains, et offrent une entrée inédite afin de mieux décoder notre monde en accroissant notre savoir autour de l’ornithologie.

Conçu par Marielle Macé, un cahier comprenant un inventaire de noms de chants d'oiseaux, une anthologie de poèmes et textes mettant à l’honneur les oiseaux (Prévert, Marot, La Fontaine, Lamartine, Baudelaire, René Char, Saint-John Perse...) et une liste haute en couleurs d'expressions populaires s’y rapportant. Ce cahier sera inséré dans notre livre, qui comportera 70 pages non reliées et dont le format sera de 24 x 31.

Avignon : Comédie Humaine

Orange : Orange bleue

Pertuis : Mot à Mot

Carpentras : Librairie de l'Horloge

Le Thor : Librairie Éphémère

Cavaillon : Le Lézard amoureux

Apt : Fontaine Luberon

L'Isle-sur-la-Sorgue : Le Passeur de l'Isle