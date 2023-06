La 3ème édition d'On lirait le Sud, les rendez-vous en Vaucluse

Plus d’une centaine de librairies, éditeurs et médiathèques s'allient du jusqu'au 1er juillet 2023 pour mettre à l’honneur les acteurs du livre de toute la région Sud autour de rencontres et d’animations gratuites 100% locales.

3ème édition d'On lirait le Sud - Les libraires du Sud

Christelle Chatuhant directrice des Libraires du Sud nous donne l'agenda des prochains rendez-vous d' On lirait le Sud en Vaucluse : Le 21 juin atelier avec Juliette Iturralde à la librairie l'Orange bleue à Orange de 14h30 à 16h, le 23 juin rencontre avec Marcus Malte à la médiathèque la halle aux grains à Apt à 18h, le 24 juin rencontre-débat avec le dessinateur Jean-Marc Pontier à la Crognotte rieuse à Avignon à 16h30 et le 1er juillet rencontre avec Gilles de pappas à la bibliothèque municipale de Jonquières à 10h.