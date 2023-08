La librairie "le passeur de l'Isle" à L'Isle sur sorgues

Maria Ferragu nous invite à une rencontre le Jeudi 21 septembre à 18h30 (à l'étage du Village des Antiquaires de la Gare) avec Sorj Chalandon autour de son livre "L'Enragé" paru aux éditions Grasset.

Sorj Chalendon auteur de " L'enragé " chez Grasset. Un très grand Chalandon qui mêle le destin de son héros à l'histoire de France. Plus d'infos à la librairie le Passeur de l'Isle à l'Isle-sur-la-sorgue

En 1977, alors que je travaillais à Libération , j’ai lu que le Centre d’éducation surveillée de Belle-Île-en-Mer allait être fermé. Ce mot désignait en fait une colonie pénitentiaire pour mineurs. Entre ses hauts murs, où avaient d’abord été détenus des Communards, ont été « rééduqués » à partir de 1880 les petits voyous des villes, les brigands des campagnes mais aussi des cancres turbulents, des gamins abandonnés et des orphelins. Les plus jeunes avaient 12 ans.

Le soir du 27 août 1934, cinquante-six gamins se sont révoltés et ont fait le mur. Tandis que les fuyards étaient cernés par la mer, les gendarmes offraient une pièce de vingt francs pour chaque enfant capturé. Alors, les braves gens se sont mis en chasse et ont traqué les fugitifs dans les villages, sur les plages, dans les grottes. Tous ont été capturés.Tous ? Non : aux premières lueurs de l’aube, un évadé manquait à l’appel.

Je me suis glissé dans sa peau et c’est son histoire que je raconte. Celle d’un enfant battu qui me ressemble. La métamorphose d’un fauve né sans amour, d’un enragé, obligé de desserrer les poings pour saisir les mains tendues. »