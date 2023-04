Le monde d'Orphia un roman d'un jeune auteur vauclusien de 14 ans

Léo Mochon Fontaine a rédigé sa toute première histoire à l’âge de 8 ans. Durant l’été 2021, alors âgé de 12 ans, il a décidé de rassembler toutes ces « parcelles » d’histoires pour écrire "L'ancien empire" la 1ère partie de son oeuvre.

Le monde d’Orphia est une œuvre littéraire romanesque, fantaisiste et imaginaire de ce jeune auteur de Cheval blanc dans le Luberon.

La magie et les créatures légendaires sont présentes, les animaux possèdent la faculté de parler et les habitants y ont une très longue longévité. L'histoire de ce monde commence à partir de la fondation d'un ancien empire du nom d'Orphia. Elle se poursuit par la destruction tragique de celui-ci, puis suit son cours dans les aventures des quatre héros et héroïnes de cet ouvrage, Léo, Camille, Juliette et Sebastian.

Il y a très longtemps, le monde d'Orphia était habité de créatures fantastiques comme des gnomes, des minotaures, des faunes, et vivait dans l'abondance. Richesse, paix et prospérité y régnaient sous la houlette de la reine Alicia. Un jour, le despote Nidus Blanquer le détruisit et créa cinq rubis d'immortalité qu'il dispersa dans tout le royaume dans le but de devenir le maitre de l'Univers. Il créa également un effroyable dragon, le Dévoreur, qui se plaisait à ravager villes et villages. Mais la forêt se rebella contre lui et engloutit son château. Et, pendant des siècles, on n'entendit plus parler de lui.

Ce récit commence dans la puissante cité d'Atlantide dirigée par le seigneur Dagobert qui, ayant voulu combattre le Dévoreur, avait tout perdu, sa famille, ses amis et même la vue. Il ne lui restait que son neveu, Léo, qui deviendrait un jour le nouveau seigneur. Hélas, le jeune homme était rêveur et ne pensait qu'à se distraire. Pour le discipliner, Dagobert l'envoya au pensionnat d'Éridena... ou il n'arriva jamais. En effet, sur le chemin, il fit la connaissance de trois enfants, Sébastian, Camille et Juliette, et cette rencontre allait changer leur vie, ainsi que celle du monde d'Orphia...