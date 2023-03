Le père Hubert Lelièvre pour "Sandra Sabattini, le ciel n'attend pas"

Hubert Lelièvre est délégué épiscopal à la famille dans le Diocèse d'Avignon. Il retrace la vie de cette jeune italienne, engagée auprès des plus pauvres, décédée à l'âge de 22 ans et demi en 1984, la première fiancée béatifiée par l'église en 2021.

Sandra Battini, le ciel n'attend pas du Pére Hubert Lelièvre éditions Artège

Une foi limpide et lumineuse, un engagement auprès des pauvres et des marginalisés, au sein de la Communauté Jean-XXIII, le désir d'être médecin en Afrique, des fiançailles... un accident de voiture et un départ prématuré, ce 2 mai 1984, à l'âge de 22 ans. Sandra Sabattini, jeune Italienne joyeuse à la vie spirituelle intense, a laissé dans son sillage une réputation de sainteté. La profondeur de son désir de Dieu, sa droiture et sa pureté ont marqué ceux qui l'ont côtoyée, ceux qui la rencontrent encore à travers son journal intime, rédigé depuis l'adolescence. L'abbé Hubert Lelièvre le traduit pour la première fois en français, afin de nous faire découvrir cette âme d'exception, modèle pour la jeunesse d'aujourd'hui, béatifiée en 2021. Il esquisse sa physionomie spirituelle, en lui laissant largement la parole et en enrichissant son portrait d'exhortations des papes et d'exemples de jeunes saints.

Hubert Lelièvre, ordonné prêtre en 1989, partage son ministère entre la Famille missionnaire de l'Évangile de la Vie et la cause de canonisation des martyres d'Orange, dont il est le postulateur. Il est l'auteur de nombreux ouvrages, dont Ce bonheur que tu cherches (Emmanuel, 2011), réponses aux questions des jeunes, et Carlo Acutis. Le geek de Jésus (Peuple Libre, 2020).