Le premier roman de Léa Kienlen auteure de Pertuis

Ce roman d’amour vous plonge dans la vie d’un jeune homme du nom de Maxime, qui, frappé par un coup de foudre, va tout tenter pour retrouver celle dont il est éperdument tombé amoureux, Lola.

"Il n’y a pas de plus long voyage que celui qui mène à ton cœur" de Léa Kienlen aux Editions Vérone

À l’approche de la trentaine, Maxime ne se sent pas totalement accompli. Instable professionnellement comme dans sa vie personnelle, il n’arrive pas à s’épanouir. Jusqu’au jour où, en week-end au ski, il fait une rencontre qui va changer sa vie. En un regard, il a su tout de suite que la jeune femme, répondant au nom de Lola, était la femme de sa vie. Après une première soirée passée ensemble, alors que leur idylle ne faisait que commencer, Lola ne se présente pas à leur second rendez-vous et quitte la station précipitamment sans même lui donner d’explications. Plusieurs semaines plus tard, Maxime, toujours autant perturbé et refusant de croire qu’un tel coup de foudre ne puisse être réciproque, ne peut s’empêcher d’y repenser sans cesse, persuadé qu’il y avait une raison à cela. Peinés de le voir dans cet état, ses amis le poussent à faire la chose la plus dingue qu’il n’ait jamais faite en vingt-neuf ans, partir à la recherche de son âme sœur…

L’amour, le voyage, la générosité et la bienséance sont les mots-clés de cet ouvrage. L’auteure aborde également, avec une grande sincérité, le doute et le manque de confiance en soi, des thèmes auxquels chacun pourra s’identifier.

Léa Kienlen est née en 1996. Depuis sa plus tendre enfance, elle est bercée par les livres et l’écriture. À l’adolescence, suite à des problèmes de santé, elle est hospitalisée de nombreux mois durant lesquels elle échange énormément avec ses proches en leur adressant des lettres. L’écriture devient alors une échappatoire, qui lui permet de livrer ses sentiments et de se libérer. Aujourd’hui, elle publie un premier roman prometteur.